Somali'de yaralanan askerlerin ailelerine yardım yapıldı

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü yetkilileri, başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda yaralanan askerlerin ailelerine yardım yapıldığını bildirdi.

TURKSOM Askeri Eğitim Üssü yetkilileri, gıda yardımının, güvenlik operasyonu sırasında yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gorgor Birliğinden 2 askerin ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Yetkililer, yardımın, yaralı askerlerin ailelerine destek sağlamak ve onlara her zaman yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Ayrıca yardımın, güvenlik ve terörle mücadelede aktif rol alan silahlı kuvvetlere ve ailelerine destek amacı taşıdığı da ifade edildi.