Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesildi.

Başkent Üsküp'e bağlı Studeniçan köyündeki bir mezbahada gerçekleştirilen kesime, TDV görevli ve gönüllüleri katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin organizasyonu olan vekaletle kurban kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mesten, "Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Diyanet Vakfımızın 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' sloganıyla başlatmış olduğu vekaletle kurban kampanyasını gerçekleştirmek üzere Türkiye'mizden, Diyanet Vakfımızdan gönüllüler ve görevlilerle bu emaneti yerine getirmek üzere buradayız." dedi.

Bu kampanyanın kaynaşmalarına vesile olması temennisinde bulunan Mesten, "Bu kurbanların Kuzey Makedonya'mızdaki, özellikle Doğu Makedonya'da bulunan Müslüman Türk köylerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurbanın gayesinin et dağıtmak olmadığının altını çizen Mesten, "Ana vatanımız Türkiye'mizle buradaki soydaş ve dindaşlarımızla bir kardeşlik bağının, kardeşlik köprülerinin oluşturulması ve sağlamlaştırılması ve ilelebet devam etmesi için buradayız." diye konuştu.