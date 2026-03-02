Haberler

Türkiye'den Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı. Bişkek'te düzenlenen etkinlikte, Türk ve Kırgız bayraklarıyla donatılan camide hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri dağıtıldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşavirliğince, başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ramazan ayı vesilesiyle gıda yardım etkinliği düzenlendi.

Türk ve Kırgız bayraklarıyla donatılan cami avlusunda düzenlenen programda "Müminler ancak kardeştir." ayetinin yer aldığı afiş asıldı.

Programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, ülkede görevli Türk imamlar ile TDT temsilcileri ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) gönüllü öğrenciler katıldı.

Türkiye'deki kardeşlerimiz ata yurdunu unutmadı

Din Hizmetleri Müşaviri Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 84 ülkede yaklaşık 450 bölgede yardım kampanyasının yürütüldüğünü bildirdi.

Yardım kolilerinin Türkiye'deki hayırseverlerin zekat ve bağışlarıyla hazırlandığını belirten Sezik, "Bu ramazanda da Türkiye'deki kardeşlerimiz ata yurdu Kırgızistan'daki kardeşlerini unutmadılar." dedi.

Kırgızistan Müftüsü Zakirov'dan teşekkür

Kırgızistan Müftüsü Zakirov ise bu yardım kampanyasının geleneksel hale geldiğini belirterek, "Müslüman kardeşlerimizin yardımlarını ulaştırdılar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, Allah yardımlarınızı kabul etsin." diye konuştu.

Sahada görev alan Abdulrezak Sarıkaya bağışçıların emanetlerini bizzat ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yardım kolisini teslim alan Ulan Kasımbekov ise Türk halkına teşekkür ederek, "Bugün Türk kardeşlerimizin uzattığı yardım elini teslim aldık. Cömertliğiniz eksik olmasın. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Gıda paketleri, belirlenen listeler doğrultusunda diğer bölgelere gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

