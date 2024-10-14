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Türkiye'den Kayıp Şahıslar Komitesine 100 Bin Dolar Bağış

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Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK) Türkiye tarafından sağlanan 100 bin dolarlık bağış, kaybolan kişilerin akıbetinin tespitine yönelik çalışmalara destek olacak. Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, bu katkının önemine değinerek KŞK'nin çalışmaları için teşekkür etti.

Kıbrıs'ta 1974 yılına kadar olan çatışmalarda kaybolan kişilerin akıbetinin ve kimliklerinin tespitini yapan Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK), Türkiye tarafından 100 bin dolarlık katkı sağlandı.

KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim tarafından Büyükelçilikte kabul edildi.

Serim, Türkiye'nin KŞK'ye bağışladığı 100 bin dolarlık yardım çekini Müftüzade'ye takdim etti.

Büyükelçi Serim, kabulde yaptığı konuşmada, KŞK'nin 1981 yılından bu yana, Ada'da 1963-74 yıllarında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kişilerin bulunması, kimliklerinin belirlenerek kalıntılarının ailelerine teslim edilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, KŞK'ye kararlı ve öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Serim, Türkiye'nin her yıl komiteye katkı sağladığını hatırlatarak, "Kayıp şahısların yüzde 52'sinin kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildi. Umudumuz diğer kayıp şahısların da bulunması yönünde. Bu anlamda komite hayati bir rol oynamaktadır. Bu katkıyı komiteye teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Müftüzade de komite adına Türkiye'ye teşekkür ederek, "Çok anlamlı bir bağış. Bu bağış ile ana vatanımız, 2006 yılından bu yana toplamda 1 milyon 700 bin doları aşan bir katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

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