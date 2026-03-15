Haberler

Dışişleri: Ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'nde, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan '15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesi önem taşımaktadır. 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak bir sorumluluğu da hatırlatmaktadır. Türkiye olarak, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

