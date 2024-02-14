Türkiye'den Gazze'ye 1,5 Ton İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımı

TÜRKİYE'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü. Uçak, Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-