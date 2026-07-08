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Türkiye'den Azerbaycan'a kahverengi kokarcayla mücadele için 20 bin samuray arıcığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 20 bin samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele için Azerbaycan'da doğaya salındı. Ayrıca Türk uzmanlar, üretim eğitimi de verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde üretilen 20 bin samuray arıcığı, zararlılarla biyolojik mücadeleye destek amacıyla Azerbaycan'da doğaya salındı.

Enstitünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da kahverengi kokarcanın yoğun olarak görüldüğü Zaqatala ve Balaken bölgelerinde biyolojik mücadeleye destek vermek için üretilen 20 bin samuray arıcığının doğaya bırakıldığı belirtildi.

Enstitüde görevli ziraat mühendisleri Mustafa Kılıç, Damla Sağlam ve Eşref Yavuz'un Azerbaycan'a laboratuvarda samuray arıcığı üretiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitim de verdiği aktarılan açıklamada, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarımsal işbirliğini güçlendiren bu çalışma kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sunarken, sürdürülebilir tarımsal üretim hedeflerini de destekliyor. TAGEM olarak, biyolojik mücadele alanındaki bilgi birikimimizi ve araştırma altyapımızı uluslararası işbirlikleriyle buluşturarak sürdürülebilir tarıma katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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