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Bakanlık: Rum İddiaları Tarihi Çarpıtıyor

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- "AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine, tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimince (GKRY) Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının gündeme gelmesine ilişkin, "Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nda gündeme getirilen "iftiralar" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, GKRY tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının da tavsiye edildiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellediği ve Ada'nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirdiği belirtilen açıklamada, "Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır. AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine, tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir. AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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