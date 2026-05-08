DMM'den 'silah ve İHA eğitimi' iddialarına ilişkin açıklama

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında yer alan çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu içerikler Türkiye'nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyetidir. Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar; bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı