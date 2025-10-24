Haberler

Türkiye'de Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı %2 İle Sabit Kaldı

Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024'te bir önceki yıla göre değişmeyerek %2 olarak belirlendi. Mezunların en çok tercih ettiği ülke ise %19,6 ile ABD oldu.

Türkiye'de geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 olurken, mezunlar en çok ABD'ye gitmeyi tercih etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024'te bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023'te yüzde 1,7 iken, 2024'te değişmeyerek aynı kaldı.

Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı ise 2023'te yüzde 4,5 iken, 2024'te yüzde 4,3'e geriledi.

Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2024'te en yüksek beyin göçü oranı, yüzde 8,3 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlenirken, bunu yüzde 3,7 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,6 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, yüzde 6,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. Bu alanı, yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 2,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip etti.

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde ise en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programı yüzde 15 ile moleküler biyoloji ve genetik olarak kayıtlara geçti. Bu bölümü, yüzde 10,8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9,6 ile elektronik mühendisliği, yüzde 9,5 ile matematik mühendisliği ve yüzde 9,4 ile biyomühendislik izledi.

Öğrenim diline göre mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, Fransızca eğitim alan mezunlar yüzde 9,9 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu. Fransızcayı, yüzde 6,2 ile İngilizce, yüzde 5,9 ile Almanca ve yüzde 4,7 ile Rusça takip etti.

Mezunlar en çok ABD'ye gitti

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 19,6 ile ABD oldu. ABD'yi, yüzde 19,4 ile Almanya, yüzde 11,3 ile Birleşik Krallık, yüzde 7 ile Hollanda ve yüzde 5,2 ile Kanada izledi.

ABD'ye göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı, elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar tercih etti.

Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında ise en fazla paya sahip olan lisans programı işletme oldu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
