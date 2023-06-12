Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: 25 bin lira kazanıp vergi ödemiyorum, asgari ücretli ölsün

Türkiye'de bulunan bir Suriyeli'nin sözleri tepkilere neden oldu. Kendi işini yaptığını ve vergi vermediğini söyleyen şahıs, "Aylık 25 bin lira kazanıyorum. Rahat geçiniyorum. Asgari ücretli ölsün." ifadelerini kullandı. Aynı kişi ayrıca, Türkiye'de bir sorun olmadığını ve tek eksiğin şeriat olduğunu savundu.

İstanbul Mecidiyeköy'de yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara döviz artışları ve zamlarla ilgili düşünceleri soruldu. Röportaj veren bir Suriyeli'nin sözleri tepkilere neden oldu.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÖLSÜN"

Asgari ücretliler hakkında konuşan şahıs, "Asgari ücretli ölsün. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var." dedi.

"VERGİ VERMİYORUM"

Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu, kendi işini yaptığını ve aylık 25 bin lira kazandığını söyleyen şahıs, "Kendi işimin patronu oldum. Tekstil ile uğraşıyorum. Vergi ödemiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEK EKSİK ŞERİAT"

Muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatması üzerine "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani" diyen şahıs sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'deki şu an tek eksik şeriat"