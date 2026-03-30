Haberler

Tarım sezonunun ilk 5 ayında yağışlar geçen yıla göre yüzde 75 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Ekim ile 28 Şubat arasında Türkiye'de yağışlar, geçen yıla göre yüzde 75, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 24 artış gösterdi. En fazla artış Ege Bölgesi'nde kaydedilirken, bazı illerde yağış oranları normalin üzerinde seyretti.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-şubat yağışları (1991-2020) 313 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde 221,4, bu yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde ise ortalama 387,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Yağışlar bu dönemde Kastamonu, Sinop, Çorum, Konya, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize ve Artvin çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Bolu, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Yozgat, Kayseri, Sivas, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde normaline göre yüzde 80'in üzerinde arttı.

Su yılı yağışları tüm bölgelerde normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Normallerine göre en fazla artma yüzde 33 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi.

Su yılı 5 aylık yağışlarda İç Anadolu Bölgesi'nde 13, Ege Bölgesi'nde 11, Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi kayıtlara geçti.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 799,6 milimetre ile Antalya'da, normaline göre en fazla artış yüzde 52 ile Kayseri'de kaydedildi.

Su yılı yağışlarında en az yağış alan il 153.9 milimetre ile Iğdır, normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde19 azalma ile Rize oldu.

2026 su/tarım yılı 5 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler2026 su/tarım Yağış (mmNormal (mm)2025 su/tarım Yağış (mm)Normaline Göre Değişim(%)Geçen Yıla Göre Değişim(%)
Marmara449,8382,2302,618 artma49 artma
Ege496,2373,4269,633 artma84 artma
Akdeniz575,2443,8282,230 artmaYüzde 100'den fazla artma
İç Anadolu234,2190,2104,423 artmaYüzde 100'den fazla artma
Karadeniz376,7331,3355,314 artma6 artma
Doğu Anadolu337259,8157,130 artmaYüzde 100'den fazla artma
Güneydoğu Anadolu387,3337,6147,715 artmaYüzde 100'den fazla artma
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

