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Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi

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Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylekler, Düzce'de kayda alındı.

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylekler, Düzce'de kayda alındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri (DKMP), Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı'nda dronla yaptıkları av koruma faaliyetleri sırasında beslenen 3 kara leyleği fark etti.

Ekipler, Türkiye'de nadir görülen kara leylekleri dronla kayda aldı.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından "Göç yolunda kısa bir mola" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Ülkemizde nadir rastlanan kara leylekler, uzun göç yolculuklarında soluklanmak için Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahamızda mola verdi. Doğanın sessiz yolcularını koruyor, yaban hayatının izini sürmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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