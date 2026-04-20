Türkiye genelinde "Çocuk Sinema Şenliği" düzenlenecek

Güncelleme:
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen 'Çocuk Sinema Şenliği', 23-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Şenlikte, 120 liraya izleyicilere sunulacak çeşitli çocuk filmleri gösterilecek.

SİSAY'dan yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında tüm filmler 120 liraya izleyicilerle buluşacak.

Çocukların sinemayla olan bağını güçlendirmeyi amaçlayan şenlik kapsamında seçili filmler, Paribu Cineverse salonlarında gösterilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel olarak kurgulanan şenlikte izlenime sunulacak yapımlar arasında "1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu", "Kardeş Takımı 3", "Marakuda: Taş Devri Efsanesi", "Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri", "Şampiyon Keçi", "Tom ve Jerry: Kayıp Pusula", "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" ve "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmi yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
