Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 61 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 526 hasta taburcu olurken bugün 272 bin 435 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,33 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,08 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,33 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 964 BİN 480 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 773 bin 691 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 964 bin 480 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 591 bin 640 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken 11 bin 194 de yeni vaka tespit edilmişti.