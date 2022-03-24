Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 77 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 19 bin 553 hasta taburcu olurken bugün 298 bin 461 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,31 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,06 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,31 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 675 bin 886 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 950 BİN 698 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 765 bin 818 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 950 bin 698 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 551 bin 25 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken 17 bin 161 de yeni vaka tespit edilmişti.