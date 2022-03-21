Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 21 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 14 bin 933 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 80 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 18 bin 537 olurken toplam 281 bin 242 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 14 bin 933yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 80 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 537 hasta taburcu olurken bugün 281 bin 242 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,05 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,28 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 503 bin 50 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 756 bin 278 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 934 bin 131 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 497 bin 601 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken 13 bin 81 de yeni vaka tespit edilmişti.