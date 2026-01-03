Haberler

Türkiye'de 2025'te 5 bin 95 organ nakli yapıldı


2025 yılı boyunca Türkiye'de 5 bin 95 organ nakli işlemi gerçekleştirildi, en fazla böbrek ve karaciğer nakilleri yapıldı. Organ nakilleriyle ilgili sağlık merkezlerinin dağılımı ve organ bağışı farkındalık çalışmaları da öne çıkıyor.

Türkiye'de 2025 yılı boyunca 5 bin 95 organ nakli işlemi gerçekleştirilirken, en fazla böbrek ve karaciğer nakli yapıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya standartlarında donanıma sahip ve alanında uzman hekimlerce yönetilen yüksek kapasiteli organ nakli merkezlerinin bulunduğu Türkiye'de, geçen yıl 5 bin 95 organ nakli gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren organ nakli merkezleri, hastane türlerine ve nakil alanlarına göre çeşitlilik gösteriyor.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde 2 akciğer, 19 böbrek, 4 kalp, 2 kalp-akciğer, 9 karaciğer ve 2 pankreas olmak üzere 38 organ nakli merkezi bulunuyor.

Özel hastanelerde ise 13 böbrek, 7 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi faaliyet gösteriyor.

Devlet üniversitesi hastanelerinde 1 akciğer, 21 böbrek, 6 kalp, 18 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi olmak üzere 48 merkez hizmet veriyor.

Vakıf üniversitesi hastanelerinde de 21 böbrek, 4 kalp, 12 karaciğer ve 4 pankreas nakli merkezi bulunuyor. Bu kapsamda 41 merkez faaliyet gösteriyor.

Türkiye genelinde 3 akciğer, 74 böbrek, 14 kalp, 2 kalp-akciğer, 46 karaciğer ve 10 pankreas nakli merkezi olmak üzere 149 organ nakli merkezi bulunuyor.

– 3 bin 299 böbrek, 1728 karaciğer nakli yapıldı

Organ nakli sonrası sağkalım oranları açısından Türkiye, dünyada en başarılı ülkeler arasında yer alıyor.

2025 yılında en fazla nakil böbrek alanında gerçekleştirildi. Bunların 2 bin 821'i canlıdan, 478'i kadavradan olmak üzere toplam 3 bin 299 böbrek nakli yapıldı.

Karaciğer nakilleri ise 2025'te 1728 olarak kayıtlara geçti. Bu nakillerin 1463'ü canlıdan, 265'i kadavradan gerçekleştirildi.

Geçen yıl ayrıca 46 kalp, 20 akciğer ve 2 ince bağırsak nakli yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, mevzuatta yapılan değişiklikle organ bağışı işlemleri dijital ortama taşındı.

Vatandaşlar, e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden organ bağışı beyanında bulunabiliyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
