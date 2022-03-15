Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 115 kişi vefat etti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 115 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 30 bin 553 hasta taburcu olurken bugün 333 bin 196 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,24 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,02 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,24 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 304 bin 93 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 907 BİN 403 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 740 bin 810 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 907 bin 403 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 420 bin 505 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken 24 bin 404 de yeni vaka tespit edilmişti.