Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 115 kişi vefat etti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 15 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 614 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 115 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 30 bin 553 olurken toplam 333 bin 196 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 115 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 30 bin 553 hasta taburcu olurken bugün 333 bin 196 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,02 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,24 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 304 bin 93 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 740 bin 810 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 907 bin 403 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 420 bin 505 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken 24 bin 404 de yeni vaka tespit edilmişti.