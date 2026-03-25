İstanbul ve Kocaeli'de çevre ve iklim medya programı düzenlenecek

İLETİŞİM Başkanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de çevre ve iklim medya programı düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, 27-29 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli'de kapsamlı bir iklim medya programı düzenleyecek. Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen 'Road to COP31: Sustainable Future International Media Program' başlıklı organizasyona, 8 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPISI DÜNYA KAMUOYUNA TANITILACAK

Program çerçevesinde, Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. Program çerçevesinde katılımcılar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçleri hakkında yerinde bilgi edinecek. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek STRATCOM Zirvesi kapsamında çevre ve iklim temalı panele katılım sağlayacaklar.

Kocaeli programında ise İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları ve deniz atıkları toplama faaliyetleri incelenecek; Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik projeleri sahada gözlemlenecek. Medya turları, kasım ayına kadar toplam 5 program olarak devam edecek.

