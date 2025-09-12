Türkiye, COP31 Adaylığı İçin Diplomasi Görüşmeleri Sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği adaylığına ilişkin diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Murat Kurum, bu kapsamda, Muhtar Babayev ve Chris Bowen ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kurum, görüşmede, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği için gerek lojistik gerek insan kaynağı bakımından hazır olduğunu, bu süreci yöneterek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeşil dönüşümü güçlendiren bir köprü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Taraflar, görüşmede New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesi tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

"Yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde adımlar atmaya devam edeceğiz"

Öte yandan, Bakan Kurum, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Babayev ve Bowen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"COP31 adaylığı sürecine ilişkin istişarelerde bulunduk, adaylık konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. İklim değişikliğiyle mücadeleyi en yüksek siyasi kararlılıkla sürdürmeye, yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde adımlar atmaya devam edeceğiz."