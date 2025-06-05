Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri 81 İlde Coşkuyla Kutlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin 81 ilde coşkuyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' teması ve 'Çevrene İyi Bak' sloganıyla 81 ilde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi. Ankara'daki kutlamaların adresi Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul'daki kutlamaların merkezi ise Beykoz Millet Bahçesi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi'nde düzenlediği etkinlikte geri dönüşüm ve doğa sevgisi temalı aktiviteler yapıldı. İstanbul'da Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda da Sıfır Atık temalı sergiler, çocuklara özel eğitici etkinlikler sunuldu. 81 ilde düzenlenen birbirinden farklı programlarda 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' teması vurgulandı, 'Çevrene İyi Bak' sloganıyla çocukların farkındalıkları artırıldı.

'FARKINDALIĞI OLAN BİR EĞİTİMDİ'

Sınıfı ile birlikte etkinliğe gelen Arjantin İlkokulu'ndan öğretmen Nalan Cengiz, "Farkındalığı olan bir eğitimdi. Her bir çocuğumuz etkinliklere katılmaya özen gösterdi. Biz çocuklarımızla bu konuları işliyor, etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikte de taçlanmış oldu" dedi. Etkinliğe katılan çocuklardan Yavuz Selim Yılmaz ise "Burası çok güzeldi. Oyunlar oynadık, eğlendik. Etkinlikler, çevreyi nasıl koruyabileceğimizi öğrenmekle alakalıydı. Gayet güzeldi" diye konuştu.