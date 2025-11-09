Türkiye, Bolivya'nın Yeni Devlet Başkanı'nın Yemin Törenine Katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereria'nın yemin törenine katılarak Türkiye'yi temsil etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Bolivya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereria'nın La Paz'da düzenlenen yemin törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Bolivya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereria'nın La Paz'da düzenlenen yemin törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel