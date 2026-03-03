Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, İsrail'de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Basın Federasyonu olarak İsrail'i kınıyoruz. İsrail, Tel Aviv'de yayın yapan CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ı gözaltına aldı. İsrail, CNN Türk yayınlarından niye rahatsız oldu? Tel Aviv, neyi saklamaya çalışıyor? Haber yapmak suç değildir! Bu tavır kabul edilemez. Bu bağlamda gazeteci dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İsrail gerçekleri bu şekilde örtemez."