10 ülkeden İsrail’in Sumud Filosu saldırılarına kınama

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanların uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırladığı ve sivil gemiler ile insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınadığı aktarılan açıklamada "Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanların filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ile haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Bakanların, barışçıl insani girişimlere yönelik mükerrer saldırıların, uluslararası hukuk ile seyrüsefer serbestisine yönelik süregelen kayıtsızlığın yansıması olduğunu vurguladığı açıklamada, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesi ile söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
