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Türkiye Alzheimer Derneği, Van'da Eğitim Toplantısı Düzenledi

Türkiye Alzheimer Derneği, Van'da Eğitim Toplantısı Düzenledi
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Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı destekli eğitim toplantısı düzenleyerek hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitim toplantısı, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için iki oturum şeklinde yapıldı.

Toplantıya katılan Türkiye Alzheimer Derneği Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, katılımcılara Alzheimer hastaları için Air Tag dağıttı.

Avukat Büşra Marangozoğlu ve Psikolog Ezgi Gizem Gürbüz de katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
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