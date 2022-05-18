Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü...
AA - Emre Karaca - Güncel
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Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir"
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir"
AA / Emre Karaca - Güncel