Türkiye-ABD ortak açıklaması: &quot;(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü... - Haberler

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Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü...

AA - Emre Karaca - Güncel
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Türkiye-ABD ortak açıklaması: '(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü...

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir"

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir"

AA / Emre Karaca - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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