Türkiye-Ab Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı Karayel'den Gkry'de Bayrak Yakılmasına Tepki: Provokatif ve Bilinçli Tahrik

Güncelleme:
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı Emrah Karayel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Türk bayrağı ve KKTC bayrağı ile eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın fotoğrafının yakılmasını “provokatif ve bilinçli bir tahrik” olarak nitelendirerek, Kıbrıs’ta barış ve istikrarı hedef alan bu tür eylemlere karşı Türkiye’nin kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı Emrah Karayel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Türk bayrağı ve KKTC bayrağı ile eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğrafının yakılmasını "provokatif ve bilinçli bir tahrik" olarak nitelendirerek, Kıbrıs'ta barış ve istikrarı hedef alan bu tür eylemlere karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı Emrah Karayel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, GKRY'de Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğrafının yakılmasına tepki gösterdi.

Karayel, söz konusu eylemlerin Kıbrıs'ta barış, huzur ve istikrar ortamını hedef aldığını belirterek, Türk milletinin tarih boyunca değerlerine yönelik saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nı anımsatan Karayel, adadaki Türk varlığının korunmasına yönelik mücadelenin tarihi bir irade olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının adanın eşit ve asli unsuru olduğunun altını çizen Karayel, provokatif eylemlerin çözüm sürecine katkı sağlamadığını, aksine gerilimi artırdığını ifade etti.

"Uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları ise bu açık tahriklere karşı ilkeli, adil ve net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz"

Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin açıklamalarına da tepki gösteren Karayel, bu tutumun tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığını söyledi. Karayel, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, provokatif girişimlere karşı adil ve ilkeli bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Karayel, "Hiç kimse, Kıbrıs Türk halkını yok sayan, haklarını görmezden gelen ya da onu hedef alan girişimlerin karşılıksız kalacağını düşünmemelidir. Türk milleti, tarih boyunca değerlerine yönelen her türlü saldırıya karşı çelikten bir irade ile dimdik durmuştur. Aziz milletimiz bugün de aynı kararlılıkla, kutsallarımıza uzanan her türlü habis emeli bertaraf edecek kudrete sahiptir. Bu vesileyle, Rum tarafını aklıselime, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve provokatif eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları ise bu açık tahriklere karşı ilkeli, adil ve net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki biz bu tür provokasyonlara dün geçit vermedik, bugün de vermiyoruz, yarın da vermeyeceğiz. Milletimizin onurunu ve devletimizin itibarını hem masada hem sahada korumaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
