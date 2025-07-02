Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Diyalog Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AB Komisyonu Üyesi Magnus Brunner, Türkiye-AB göç ve güvenlik işbirliğini tartışmak üzere İstanbul'da bir toplantı düzenledi. Toplantıda Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuru süreçleri ve Suriye'nin istikrarı ile ilgili ortak çıkarlar üzerinde duruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner eş başkanlığında, Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İstanbul'daki toplantıda, Türkiye'nin AB adayı bir ülke olarak göç ve güvenlik alanında ortak çıkarlar temelinde işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

Türk vatandaşlarının Şengen vizelerinde başvuru ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların paylaşıldığı toplantıda, vize başvurularının adil ve hızlı şekilde değerlendirilmesini temin edecek kural ve uygulamalara ilişkin beklentiler ele alındı.

Vize serbestisi sürecinin de görüşüldüğü toplantıda, mevcut uygulamadaki eksik ve yanlışların düzeltilmesi için AB'nin siyasi iradesini gerektirecek tam serbesti sürecinin beklenmesine gerek olmadığı belirtildi.

Suriye

Suriye'nin refah ve istikrarının bölgenin olduğu kadar Türkiye ve AB'nin de çıkarına olduğu konusunda mutabık kalınan toplantıda, Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin, Suriye'nin terör ve istikrarsızlıktan kurtulmasında, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin önünün açılmasında önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantıda, sınır aşan örgütlü suçlar, göçmen kaçakçılığı ve terörizmle mücadele konuları da ele alındı.

Bakan Yerlikaya, toplantıda şunları kaydetti:

"Aldığımız sınır güvenlik tedbirleri ve düzensiz göçmenlerin denizden kurtarılması dahil düzensiz göçle mücadelemizin tüm aşamalarında, uluslararası hukuk, insan hakları, komşuluk hak ve hukuku ile medeniyet değerlerimize uygun hareket etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kararlı mücadelemizle, Türkiye'yi düzensiz göçün hedef ve transit ülkesi olmaktan çıkardık. Bu mücadeleyi de her şeyden önce ülkemiz ve vatandaşlarımız için vermekte olduğumuzun altını çizmek isterim. Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönüşlerinde olumlu yönde bir artış gözlemliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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