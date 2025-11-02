Haberler

Türkiye, 2026'da 5'inci Uluslararası Su Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 5'inci Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacağını açıkladı. Forum, küresel iklim değişikliği ve su yönetimi üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 5'inci kez Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın da katkılarıyla Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından organize edilen Uluslararası Su Forumu'na 5'inci kez ev sahipliği yapacağını bildirdi. Toplantının, küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yumaklı, "Orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi hadiselerle kendini sadece ülkemizde değil tüm dünyada derinden hissettiren küresel iklim değişikliği, alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde topyekun bir kararlılık gerektiriyor. Küresel alandaki birçok sorunun çözümüne sunduğu katkıyla uluslararası arenada söz sahibi olan ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilerin yine uluslararası bir platformda tartışılarak çözüm üretilmesi noktasında sorumluluk üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin güçlü su vizyonu ışığında, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 'Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme' ana temasıyla 5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Toplantıda, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacılar, yetkililer ve bilim insanları küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere görüşlerini sunma imkanı bulacak" dedi.

Bakan Yumaklı, İstanbul Uluslararası Su Forumları'nın, düzenlendiği ilk günden itibaren Türkiye'nin su yönetimindeki vizyonunu dünyayla paylaşan, iş birliği ve ortaklıkları güçlendiren saygın bir uluslararası platform konumunda olduğunun altını çizerek, "5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun da ülkemize ve dünyamıza su yönetimi konusunda bilimsel gelişmeler ışığında önemli katkılar sunacağına inanıyor, su dünyasını, küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere İstanbul'da buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

