Sinop'ta köyler sis manzarasıyla görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde, soğuk hava nedeniyle oluşan sis bulutları ilçe merkezi ve çevre köylerde etkili oldu. Dronla görüntülenen sis, zaman zaman görüş mesafesini düşürdü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bazı köyler ve ilçe merkezi sis bulutları arasında görüntülendi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, Türkeli ilçesinde sis bulutları oluştu.

Sis nedeniyle ilçe merkezi ve çevre köylerde görülen sis bulutları dronla görüntülendi.

Sis, zaman zaman ilçe merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
