Türkeli'deki PVC Doğrama Atölyesinde Yangın
Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir PVC doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili araştırma başlatıldı.

Güzelyurt Mahallesi Metinbostancıoğlu Caddesi üzerinde bulunan PVC doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında atölyede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
