Karadeniz'de dolaşan yunus dronla görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların bulunduğu bölgede bir yunus sürüsü dron ile kaydedildi. Yunuslar, teknelerin çevresinde su yüzeyinde oynadılar.
Sinop'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir yunus, dronla görüntülendi.
Denize ağ atan balıkçıların bulunduğu bölgede ortaya çıkan yunus sürüsü, teknelerin çevresinde tur atarak su yüzeyine çıktı.
Bir süre su yüzeyinde oynayan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
O anlar drone ile havadan kaydedildi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan