Üye Girişi
Haberler

Türkçe öğretmenine kurşun yağdıran şahıs: Bu bir kan davası, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı aracına kurşun yağdırarak öldüren şüpheli polis tarafından bir lokantada yemek yerken gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Adem G. polis tarafından bir lokantada yemek yerken gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı tespit edildi.

CİNAYETİN ARKASINDAN KAN DAVASI ÇIKTI

Fatih, Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Türkçe öğretmeni hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi. Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi. Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.'nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

Türkçe öğretmenine kurşun yağdıran şahıs: Bu bir kan davası, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

Türkçe öğretmenine kurşun yağdıran şahıs: Bu bir kan davası, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum

POLİSLER TAKSİYİ KULLANAN KARDEŞLERİNİN PEŞİNDE

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Adem G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin "Susma" hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Yetkililer saldırısı sırasında Adem G.'nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.

Türkçe öğretmenine kurşun yağdıran şahıs: Bu bir kan davası, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Hukuk Politika Güncel Haberler

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Mahkeme başkanından tahliye ettiği çocuk istismarı sanığına: Küçük kızlardan uzak dur

Mahkeme başkanından tahliye ettiği çocuk istismarı sanığına: Küçük kızlardan uzak dur

Bakmadan Geçme

Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi? Turunç Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a neden dava açtı? Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında ne oldu, olay ne? Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmenin şartı nedir, kimler yükümlüdür? Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İncekum Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Patmos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Patmos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Leros Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Leros Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor
500

Yorumlar (2)

Cevap :

Yıl olmuş 2024 kan davası mı kaldı hala yav !?

22
3
yanıtYanıtla
Hüseyin Güney:

ülke teksasa döndü resmen hadi nasıl korusun insanlar kendini eline silah bıçak alan öldürecek adam arıyor .hadi nasıl silahlanmasin insan su ortamda .

9
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title