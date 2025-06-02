Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başvuruları 15 Haziran'da Sona Erecek

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Başvuruları 15 Haziran'da Sona Erecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nın başvuruları 15 Haziran'da bitiyor. Yarışma, katılımcılardan yüksek performanslı kütüphaneler geliştirmesini bekliyor ve toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

Bilişim Vadisi yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması için başvurular 15 Haziran'da sona erecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, Türkçe doğal dil işleme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılardan, Türkçe metinlerin işlenmesi için gerekli kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphanelerin veri kümelerinin hazırlanmasına katkı sağlamaları bekleniyor.

Lise, lisans ve üzeri olmak üzere, mezunların da katılabildiği yarışmada, 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabilecek. "Serbest Kategori" ve "Senaryo Kategorisi" olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplam 600 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın "Senaryo Kategorisi"nde verilen senaryolar, "Üretken Yapay Zeka Destekli Otonom Çağrı Merkezi" olarak belirlenirken, yarışmaya başvurular 15 Haziran'da sona erecek.

Türkçe doğal dil işleme alanında proje geliştirmek isteyen herkesin başvurabileceği yarışmada, 2 kategorinin de birincilerine 120 bin lira, ikincilerine 100 bin lira, üçüncülerine ise 80 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.