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TÜRKAY'dan Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yıl Dönümünde Konser

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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıldönümü dolayısıyla Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde konser verdi. Şef Kerimcan Nayman yönetimindeki orkestra, Türkçe pop ve caz parçaları ile Kırklareli'nin türkülerini seslendirdi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, konser sonrası sanata verilen önemin altını çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kıdemli üstçavuş Özcan Ergen tarafından katılımcılara orkestra hakkında bilgi verildi.

Şef Kerimcan Nayman yönetimindeki orkestra, Türkçe pop ve güncel şarkılar ile caz parçalarının da yer aldığı repertuvarda Kırklareli'nin türkülerini seslendirdi.

Sanatseverler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kırklarelili vatandaşların sanata ve sanatçıya önem verdiğini söyledi.

Güzel bir geceye tanıklık ettiğini ifade eden Turan, "Kırklarelili vatandaşlarımız 20 Aralık 1930 yılında ilimizi şereflendiren, onurlandıran ve 'vatandaşa hakikati söyleyin, çok çalışın' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyor. Mili Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, tüm performansıyla mükemmel eserler sergileyen orkestramıza, çok değerli solistine, sanatı alkışlayan, sanatın kıymetini ve kadrini bilen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerimizi çok seviyoruz, muzaffer ordumuzu çok seviyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar tarafından şef Kerimcan Nayman'a plaket verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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