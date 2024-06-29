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Türkan Şoray, Van'da sevenleriyle buluştu

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi. Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Van'da olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Şoray, sevenlerine teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi.

Van Devlet Tiyatrosu'ndaki söyleşide Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği Şoray, sanat kariyeri hakkında bilgiler paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Van'da olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Şoray, "Uzun yıllardır Van'a gelmenin hayalini kuruyordum. Van Gölü ile Van kedisini yıllardır merak ediyordum." dedi.

Şoray, sevenlerine şöyle seslendi:

"Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz. İyi ki varsınız."

Söyleşinin ardından Şoray, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkan Şoray Türkiye Van Kültür Sanat Güncel Haberler

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