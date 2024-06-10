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Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi

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Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Netsanat tarafından düzenlenen 'Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi' etkinliğine katıldı. Şoray'ın hayat hikayesinin anlatıldığı kısa video gösterildi ve Şoray'ın başrol oynadığı filmlerden unutulmaz şarkılar yorumlandı. Şoray, etkinliğe emeği geçenlere ve izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, Netsanat tarafından düzenlenen " Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" etkinliğine katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, usta oyuncu Şoray'ın hayat hikayesinin anlatıldığı kısa video da gösterildi.

Netsanat Senfoni Orkestrası Şoray'ın başrol oynadığı yapımlardan "Mavi Eşarp", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım", "Bodrum Hakimi", "Artık Sevmeyeceğim", "Yılanı Öldürseler", "Sultan", "Dert Bende" ve "Kara Gözlüm" filmlerinden unutulmaz şarkıları yorumladı.

"İyi ki sinema oyuncusu olmuşum"

Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everes'in solistliğinde gerçekleşen konserde, sahneye çıkan Şoray, etkinliğe emeği geçenlere ve izlemeye gelenlere teşekkür ederek, "Hoş geldiniz. Tüm sevdiklerimi görüyorum. Ne güzel, ne mutlu. Bugün burada sizlerle bir araya gelmek, şarkılarımı dinlemek, birlikte izleyecek olmak, beni son derece mutlu etti. Bu gece benim için çok özel bir gece." dedi.

Müziğin kendi yaşamındaki önemini anlatan ve bir dönem İlham Gencer'in işlettiği kulüpte müzik dersleri aldığını dile getiren sanatçı, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz müzik ruhun gıdası. Müziksiz bir dünya düşünemeyiz. Benim çevirdiğim filmlerde hep çok güzel müzikler oldu. Bugün bu muhteşem senfoni orkestrasıyla bu müzikleri beraber dinleyeceğiz. Heyecandan ne söyleyeceğimi unuttum. Bütün bunları, bu gecenin güzelliğini sinemaya borçluyum. Yaşasın sinema diyorum. İyi ki sinema oyuncusu olmuşum."

Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda sanatçı "Sevemedim Kara Gözlüm" ve "Azize" adlı şarkıları seslendirdi.

"Ona olan hayranlığımız tartışılmaz"

Etkinliği izlemeye gelen sanatçı Attila Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ona olan hayranlığımız tartışılmaz. Bir de böyle senfonik bir eserle, Türkan Şoray'ı özümsemek çok daha keyifli olacak. Onun için kaçırmamamız gerekiyordu. Kendisini çok severiz. O bizim Sultan'ımız. Dolayısıyla onu kaçırmamam gerekiyordu." dedi.

İzleyiciler arasında yer alan 84 yaşındaki İnci Çeliker, "Sonsuz sevgim var ona karşı. Gümüşlük'te film çekiyordu. Beraber fotoğraf çektirdik. Çok mutluyum. Filmlerini mümkün olduğu kadar izliyorum." ifadelerini kullandı.

Hayranlarından Gülseren Turgut, çocukluğundan beri Şoray'ın aşığı olduğunu dile getirerek, "Onun bütün resimlerini biriktirip albüm yaptım. Kendisi gelmişti bir gün kültür merkezine. İmzalattım. Çok seviyorum." diye konuştu.

Saffet Özdemir de 18 yaşından beri Türkan Şoray'a büyük hayranlık duyduğunu belirterek, "25 yaşındayım şu anda ve bütün filmlerini neredeyse ezbere biliyorum. Türk sinema tarihine baktığımızda da en büyük kadın oyunculardan biri. Buraya geldiğim için de çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Seval Yıldırım ise Türkan Şoray'a olan sevgisini, "Kendisini çok seviyorum. Güzelliği, oyunculuğu, her şeyiyle bir bütün olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Selvi Boylum Al Yazmalım favorim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkan Şoray Sanat Müzik Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

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