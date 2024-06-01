Türkan Şoray Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

"Türk sinemasının sultanı" olarak bilinen Türkan Şoray, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı.

Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Bursalı sevenlerle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren şöyleşide Şoray, Bursa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Sevenleriyle buluşmasında dolayı heyecanlı olduğunu anlatan Şoray, Uludağ'da çok sayıda film çektiklerini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Şoray, kitap okumalarını ve kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde de bulundu.

Eğitimini tamamlayamadığı için kendisini hep eksik gördüğünü anlatan Şoray, şunları kaydetti:

"Sinema bana bir diploma verdi. Seyircilerim bana bir diploma verdi. 'Neden eğitimini tamamlamadınız?' diye sorabilirsiniz. Okula gidiyordum ve okulu, öğretmenlerimi çok seviyordum, onlar beni çok seviyorlardı. Çok çalışkan bir talebe değildim yaşlı bir dedem ve babannem ile yaşıyordum. Annemle babam ayrılmışlardı. Ben derslerimi kendi kendime çalışıyordum ama notlarım çok iyi geliyordu. Bir gün okula giderken annemin kaldığı evde ev sahibimizin kızı sinemacıymış, ordan teklif gelince benim eğitimim yarım kaldı."

Şoray, doyumsuz bir hale geldiğini belirterek, "Dünyadaki bütün kitapları okumak istiyorum. 10 lisan öğrenmek isti yorum. Piyano çalmak istiyorum. Ondan sonra aşık olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, söyleşinin devamında sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

Usta oyuncu, söyleşinin sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.