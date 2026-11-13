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Türkan Elçi'nin tutuklu gazeteci Tekerek'e cezaevi ziyareti gerçekleşti

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Türkan Elçi'nin tutuklu gazeteci Tekerek'e cezaevi ziyareti gerçekleşti
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, tutuklu gazeteci Tuğba Tekerek'i Sincan Kapalı Cezaevi'nde ziyaret ettiğini duyurdu. Elçi, paylaşımında 'Tuğba Tekerek tutuklandığına göre herhalde Türkiye'de artık bütün aileler güvende olacaktır' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, tutuklu gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret etti. Elçi, "Tuğba Tekerek tutuklandığına göre herhalde Türkiye'de artık bütün aileler güvende olacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, tutuklu gazeteci Tuğba Tekerek'i Sincan Kapalı Cezaevi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Elçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Sincan Kapalı Cezaevi'nde Tuğba Tekerek'i ziyaret ettim. Tuğba Tekerek tutuklandığına göre herhalde Türkiye'de artık bütün aileler güvende olacaktır. Ailelerde artık ne yoksulluk derdi, ne kadın cinayeti ne de MESEM'de çocuk ölümü. Daha ne olsun."

Kaynak: ANKA
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