Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı - Haberler

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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında yaklaşık 50 dakika gösteri uçuşu yaptı.

Vatandaşlar, uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de izledi.

Öte yandan Türk Yıldızları'nın dün gerçekleştirdiği prova uçuşu sırasında pilotların kokpitten kaydettiği görüntüler, Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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