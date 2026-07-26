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Türk Yıldızları'ndan Filenin Sultanları'na özel kutlama

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, hazırladığı özel videoyla kutladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, hazırladığı özel videoyla kutladı.

Türk Yıldızları, sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir kutlama videosu paylaştı.

Paylaşımda, "Milletler Ligi Şampiyonu Filenin Sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Videoda, akrobasi uçaklarının file üzerinden gerçekleştirdiği geçişe yer verildi. Uçuşla, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğuna gönderme yapıldı.

Kaynak: AA
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