Türk Yıldızları Malatya'daki Tulga Havalimanı'nda gösteri uçuşuyla yoğun ilgi gördü

Türk Yıldızları Malatya'daki Tulga Havalimanı'nda gösteri uçuşuyla yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Yıldızları, Malatya'daki Tulga Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri; akrobatik manevralar ve dumanlı figürlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın, Malatya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşu ilgi gördü.
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Tulga Havalimanı'nda gerçekleştiren gösteri uçuşuna Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Türk Yıldızları; sergiledikleri akrobatik manevralar, kol uçuşu ve dumanlı figürlerle etkinlik alanında toplanan kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi, vatandaşlar cep telefonu kameralarına kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı