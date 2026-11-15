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Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. yıl dönümünde Girne semalarında uçtu

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Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. yıl dönümünde Girne semalarında uçtu
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Türk Yıldızları, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Girne'de gösteri uçuşu yaptı. Girne kordon boyunda toplanan binlerce KKTC'li, yaklaşık 1 saat süren gösteriyi coşkuyla izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Girne'de gösteri uçuşu yaptı.

Girne kentindeki kordon boyunda toplanan KKTC'liler, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki akrobatik gösterisini coşkuyla izledi.

Vatandaşlar, cep telefonlarıyla da o anların fotoğraf ve videolarını kaydetti.

Girne semalarında cesur ve zorlu manevralar sergileyen Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık 1 saat süren gösterisini binlerce kişi takip etti.

Kaynak: AA
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