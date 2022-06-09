Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı

AA - Halil Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mehteran gösterisi sunuldu.

Programda Türk Yıldızları da gökyüzündeki yerini aldı. Özgün akrobasi hareketleriyle katılımcıları etkileyen akrotimin gösterisi, seçkin gözlemci gününe katılan yabancı gözlemciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

AA / Halil Şahin - Güncel

İzmir Efes Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title