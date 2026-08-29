Türk Yıldızları Bükreş'te Gökyüzünü Süsledi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bükreş Baneasa Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Türk Yıldızları, gerçekleştirdikleri zorlu manevralar ve yüksek hassasiyetli akrobasi hareketleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Türk Yıldızları'nın 8 NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla gerçekleştirdiği gösteri sırasında İngilizce, Rumence ve Türkçe sunumlar yapıldı.

"Romanya'nın en büyük havacılık gösterisi" özelliği taşıyan organizasyonda, Türk bayrağının renklerini gökyüzüne taşıyan ekip, sergilediği performansla binlerce havacılık tutkununa unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteriyi Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA