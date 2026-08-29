Haberler

Türk Yıldızları Bükreş'te Gökyüzünü Süsledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bükreş Baneasa Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Türk Yıldızları, gerçekleştirdikleri zorlu manevralar ve yüksek hassasiyetli akrobasi hareketleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Türk Yıldızları'nın 8 NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla gerçekleştirdiği gösteri sırasında İngilizce, Rumence ve Türkçe sunumlar yapıldı.

"Romanya'nın en büyük havacılık gösterisi" özelliği taşıyan organizasyonda, Türk bayrağının renklerini gökyüzüne taşıyan ekip, sergilediği performansla binlerce havacılık tutkununa unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteriyi Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

Rafael Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik