Türk Yıldızları Konya'da öğrencilerle buluştu

Konya'da düzenlenen SATEGS'2025 konferansı kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi, öğrencilerle bir araya gelerek gösteri yaptı ve akrobasi yetenekleri hakkında bilgi verildi.

Konya'da Uluslararası Savunma Teknolojileri ve Gelecek Stratejileri Konferansı SATEGS'2025 kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi, öğrencilerle bir araya geldi.

Binbaşı Alim Kocaman, Selçuk Üniversitesi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin yetenekleri hakkında bilgi verdi.

Gösteri esnasında kanatlar arasındaki mesafeyi bir metre olarak tutmaya çalıştıklarını anlatan Kocaman, "İnanılmaz kesişimler, inanılmaz hareketler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar için de cesaret gerekiyor." dedi.

Üsteğmen Fatih Sağlam da Türk Yıldızları'nın dünyada sayılı süpersonik jet timleri arasında zirvede yer aldığı vurgulayarak, "Türk yıldızları demek, Türk bayrağını ve ülkemizin onurunu taşımaktır. Milletimizi ve ailemizi gururlandırarak limitlerde yaşamak ve uçmaktır. Limitleri sonuna kadar zorluyoruz ancak kesinlikle hiçbir limiti aşmıyoruz."ifadesini kullandı.

Etkinlikte, sunumlar yapıldı, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

