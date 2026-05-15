Haberler

Hantavirüs Türkiye'de risk oluşturmuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, hantavirüs vakalarına lişkin, "Şu anda ülkemiz açısından bir risk oluşturacak durum söz konusu değil" dedi.

Haber : Batuhan Dükel / Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA)- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, hantavirüs vakalarına ilişkin, "Şu anda ülkemiz açısından bir risk oluşturacak durum söz konusu değil" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, dünya gündeminde yer alan hantavirüs vakalarına ilişkin ANKA Haber Ajanası'na  değerlendirmelerde bulundu.

Eroğlu, virüsün kemirgenlerin dışkısı, salyası ya da idrarlarıyla temas edilmesiyle bulaştığını ve insandan insana buluaşla ilgili herhangi bir bilimsel tespitin bulunmadığını kaydetti.

Eroğlu, hantavirüs vakalarında ölüm oranının yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, "Bunun iki sendromu var. Birisi böbrekleri tutuyor, diğeri akciğeri tutuyor. Yüzde 5 civarında bir ölüm yapıyor" dedi.

2009 öncesinde de hantavirüsün Türkiye'de görüldüğünü belirten Eroğlu, "O gün elimizdeki rakamlara göre 251 vaka olmuş. Bunun 13 tanesi ölümle sonuçlanmış ülkemizde" diye konuştu.

HİJYEN VE BİYOGÜVENLİK ÇAĞRISI

Eroğlu, hantavirüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ülkemiz açısından bir risk oluşturacak durum söz konusu değil. Ancak özellikle insanların hijyene ve biyogüvenlik önlemlerine dikkat etmesi lazım. Yani bu bahsettiğimiz kemirgenlerin salya dışkı, herhangi bir temas, daha çok riski bölgelerde ellerin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi alınacak en önemli önlemlerden bir tanesi."

Kaynak: ANKA
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı

Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu
Maldivler'de İtalyan dalgıçlardan 5 kişi hayatını kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha