Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı Al-Ruwaili ile Görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.