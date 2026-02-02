Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı Al-Ruwaili ile Görüştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel