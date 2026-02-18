Haberler

Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı

Güncelleme:
Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile İspanya Silahlı Kuvvetleri ortak havan atışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu tatbikatın müşterek eğitim ve ateş desteği, koordinasyon kabiliyetlerini artırma amacı taşındığını açıkladı.

Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 milimetrelik havan atışı icra edildi. Müşterek eğitimlerle ateş desteği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA " / " + Yusuf Soykan Bal -
